Monsoon Update : 48 घंटों में होगी 25 जिलों में मूसलाधार बारिश

monsoon Update : मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के विपरीत प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। चार महीने के सीजन की औसत बरसात का 50 फीसदी आंकड़ा मानसून ने 9 जुलाई तक पूरा कर लिया है। प्रदेश में मानसून सीजन में औसतन 435.6 मिमी बरसात होती है, जबकि 9 जुलाई तक राज्य में 223 मिमी बरसात हो चुकी है। यह औसत से 153 फीसदी अधिक है। बारां और झालावाड़ को छोडक़र पूरे प्रदेश में औसत से अधिक बरसात हो चुकी है।



राज्य में रविवार को 20 जिलों में झमाझम बारिश हुई। सीकर में शनिवार रात से जारी बारिश का दौर रविवार अलसुबह तक चलता रहा। बीते 24 घंटे में झुंझुनूं के उदयपुरवाटी में 124, मलसीसर में 105 और झुंझुनूं में 95, सीकर के पलसाना में 84 मिमी बारिश दर्ज की गई। भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा सहित 20 जिलों में बरसात हुई।





