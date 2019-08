प्रदेश के इन जिलों में तेज मूसलाधार बारिश, सड़कें हुई जलमग्न, राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों भारी बारिश की चेतावनी

प्रदेश के इन जिलों में तेज मूसलाधार बारिश, सड़कें हुई जलमग्न, राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों भारी बारिश की चेतावनी

Rainy Weather Report Today : Rajasthan में अधिकतर जिलों में मौसम ( Current Weather in Rajasthan ) ठंडा रहा। हालांकि बारिश ( Current Rain Status ) सभी जिलों में नहीं हुई लेकिन तापमान में गिरावट ( Live Temperature of Rajasthan ) के चलते लोगों ने राहत महसूस की। प्रदेश में शाम को Karauli और Banswara के आस पास के क्षेत्रों में Heavy Rain हुई। इधर, IMD ने राजस्थान के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी ( Heavy Rain Warning in Rajasthan ) दी है।