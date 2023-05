Monsoon Weather Forecast: प्रदेश में हुई झमाझम बारिश, तीन घंटे में 13 डिग्री गिरा तापमान

Monsoon Weather News: राजस्थान में राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में झमाझम बारिश हुई। इसके कारण तापमान तीन घंटे में 35 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 22 डिग्री पर आ गया है। अधिकतम तापमान में आई गिरावट से अब गर्मी गायब हो गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 11.30 बजे जयपुर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था जो कि 2.30 बजे गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। जयपुर शहर हुई में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही प्री मानसून बारिश का दौर शुरू हो चुका है।



25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है। इससे ठीक एक दिन पहले राजधानी जयपुर में हुई झमाझम बारिश और छोटे ओले गिरने के कारण तापमान धड़ाम से नीचे आ गया। जयपुर के ग्रामीण इलाके बस्सी में तेज अंधड के साथ बारिश आई। 10 मिनट तक यहां ओलेवृष्टि हुई। महंगाई राहत कैंप के टेंट उखड़ गए। पेड़ और टीन शेड को भी नुकसान पहुंचा। मौसम अचानक बदलने के कारण इलाके में अंधेरा छा गया। आगरा रोड, प्रेमनगर, लुणियावास, कानोता, बस्सी सहित कई इलाके में जमकर बारिश हुई।





#Rains in the #Summer Mobile Shots taken Near Panch Batti, #Jaipur around 10am Today. #StreetPhotography #MobilePhotography pic.twitter.com/6ST28Azgqx