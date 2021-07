600 से अधिक लोगों ने लगवाई वैक्सीन

जयपुर, 22 जुलाई

आदर्श नगर विधानसभा () क्षेत्र स्थित विवेकानंद विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर नगर (Vivekananda Vidya Niketan Higher Secondary School, Jawahar Nagar ) में विधायक रफीक खान (MLA Rafiq Khan) के सहयोग से विकसित वैक्सीनेशन कैंप (A Vaccination Camp ) का आयोजन किया गया। आयोजन के संयोजक मनोज ठाकवानी ने बताया कि इस कैंप में क्षेत्र के 600 से अधिक नागरिकों ने वैक्सीन लगवा कर राहत महसूस की। नागरिकों को वैक्सीनेशन के समय सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड.19 गाइडलाइन की पालना (Social distancing and adherence to the Covid.19 guideline) का ध्यान रखते हुए विद्यालय परिसर में बैठने, ठंडे पानी की व्यवस्था के साथ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था की गई। वैक्सीनेशन कार्यक्रम में मनोज ठाकवानी, किशन मित्तल, हेमंत ठारवानी, दिलीप हरदासानी, ठाकुर दास जीवनानी, संगीता आर्य, गोविंद ठारवानी, अशोक दासवानी, दुर्गा राजपूत, भवेश मित्तल,नंदू अरोड़ा, अशोक बैरवा, पवन भागवानी, कमल जोशी,निशिता भागवानी,रिधिमा आदि कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रीय समाजसेवियों ने भी व्यवस्था में अपना योगदान दिया‌।