Rajasthan Corona Update: चार महीनों में सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिव दिसंबर में

Rajasthan Corona Update:

- जयपुर जिले में दिसंबर में अब तक 360 संक्रमित मिल चुके हैं

- जबकि पिछले दो महीनों के मिलकर भी इतने नहीं थे मरीज

Rajasthan Corona Update: जयपुर जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस महीने में अब तक के एक दिन के सर्वाधिक 46 मरीज कल जयपुर जिले में मिले हैं। आज भी जिले में 43 नए मरीज दर्ज किए गए। इसके साथ ही अभी जिले में राज्य के सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। जिले के 50 से ज्यादा इलाकों में 205 कोरोना के एक्टिव केस हैं। साल का आखिरी महीना नए संक्रमितों की संख्या के हिसाब से जिले के लिए खराब साबित हुआ है। इस महीने पिछले चार महीनों के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित दर्ज किए गए हैं। इस महीने जितने संक्रमित मिले हैं, उतने अक्टूबर और नवंबर माह के मिलाकर भी मरीज नहीं थे।

इस महीने इतने मिले मरीज

जयपुर में दिसंबर माह में अब तक 360 नए पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। जबकि नवंबर में पूरे महीने में 196 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इससे पहले अक्टूबर में सिर्फ 45 नए मरीज थे तो सितंबर में यह संख्या 79 ही थी।

