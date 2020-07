कोरोना काल में क्यों सबसे खतरनाक है अगस्त का महीना, जरुर जानिए और जान बचाइए

Why Month of August is Most Dangerous Month in Corona ?...कई जिलों में तो जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर ही सुरक्षा के बंदोबस्त शुरू कर दिए हैं। बूंदी जिले में सात दिन के लॉकडाउन के साथ ही जोधपुर, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा समेत प्रदेश के कई जिलों में व्यापारियों ने अपने बाजार शाम को तीन से चार घंटे पहले ही बंद करना शुरू कर दिया है।