सांसद बालकनाथ का ऐसा हश्र होगा मुझे मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे-विधायक बलजीत यादव

जयपुरPublished: Jan 11, 2023 10:35:32 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

MP Balaknath will have such a fate that I will not be able to forget him till death - MLA Baljeet Yadav : बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने मंगलवार को अलवर सर्किट हाउस में मीडिया के सामने बहरोड़ में गैंगस्टर पर हुई फायरिंग मामले में सांसद बालकनाथ पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उन्हें 120बी का मुल्जिम बनाते हुए तुरंत गिरफ्तार करे। विधायक बलजीत यादव ने कहा कि 5 जनवरी को बहरोड़ के सरकारी अस्पताल में राजस्थान के गैंगस्टर विक्रम उर्फ लादेन पर दूसरी गैंग के शूटरों की ओर से की गई फायरिंग के मामले में सांसद की मिलीभगत है।