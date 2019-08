जयपुर। Chandrayaan 2 Latest News : अंतरिक्ष में एक बार फिर भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत का मिशन चंद्रयान-2 लगातार सफलता की और आगे बढ़ रहा है। अभी तक के अपडेट के अनुसार चंद्रयान-2 ( Chandrayaan-2 ) चांद की कक्षा में पहुंच गया है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचते हुए चंद्रयान 2 को चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। मंगलवार सुबह 9 बजकर 2 मिनट पर चंद्रयान-2 को चांद की कक्षा मे स्थापित करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई। इसके लिए यान में मौजूद तरल अपोगी मोटर ( LAM ) 1738 सेकंड तक फायर किया गया। राजस्थान समेत पूरी दुनिया में ISRO की सफलता पर बधाई दी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने इसरो की सफलता पर बधाई दी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ट्वीट..

It is with happiness and pride that I note, India's second #MoonMission, #Chandrayaan2 has successfully entered lunar orbit. Congratulations to #ISRO for achieving biggest milestone in spacecraft's journey so far. Best wishes for success of the mission ahead.