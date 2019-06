पेंट-बुशर्ट वाले हनुमान बेनीवाल का न्यू लुक, धोती-अंगवस्त्र के साथ परिवार संग खिंचवाई फोटो

जयपुर/ चेन्नई।

राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ( Nagaur MP hanuman beniwal ) की दक्षिण भारतीय परिधान में फोटो जारी हुई है। फोटो सामने के बाद से ही बेनीवाल अपने इस नए लुक को लेकर चर्चा में आ गए। पहली बार दक्षित भारतीय परिधान पहनकर तस्वीर और किसी ने नहीं बल्कि खुद बेनीवाल ने ही जारी की है।



दरअसल, बेनीवाल ने बुधवार को अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से परिवार संग तस्वीर पोस्ट की है। इसमें वे दक्षिण भारतीय परिधान में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने रेशमी धोती और अंगवस्त्र (कंधे पर पहना जाने वाला वस्त्र ) धारण किया हुआ है। पोस्ट में उन्होंने परिवार के आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित श्री वेंकटेश स्वामी मंदिर के दर्शन किये जाने का ज़िक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि मंदिर में दर्शन करने और पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तस्वीर में उनके साथ उनकी पत्नी और दो बच्चे भी साथ दिखाई दे रहे हैं।



पेंट बुशर्ट वाले 'हनुमानजी' का बदला लुक

दक्षिण भारत भ्रमण पर निकले सांसद हनुमान बेनीवाल सामान्यतया पेंट बुशर्ट में ही देखे जाते हैं। लिहाज़ा अचानक से उनका दक्षिण भारतीय परिधान में नज़र आना उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी ये तस्वीर अब सोशल मीडिया यूज़र्स एक-दूसरे से शेयर कर वायरल भी कर रहे हैं।

Feeling extremely blessed after praying at the Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala, Andhra Pradesh. pic.twitter.com/GzXs4fU9ng