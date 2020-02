मध्यप्रदेश : एसडीएम खुद पर हमले की झूठी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार

मध्यप्रदेश ( Madhya Pradesh ) के छतरपुर की कोतवाली पुलिस ने अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) अनिल सपकाले ( SDM Anil Sapkale ) को अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले की झूठी साजिश रचने के आरोप में ( On charges of conspiracy to attack ) शुक्रवार को गिरफ्तार ( Arrested ) कर लिया। ( Jaipur News )