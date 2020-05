मिसेज इंडिया यूनिवर्स जरुरतमंदों को खिला रही भोजन,पति दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स

जयपुर. ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर मिसेज इंडिया यूनिवर्स (2018) का खिताब जीतने वाली (Mrs. India Universe feeding food to the needy, husband Corona Warriors in Delhi) प्रीति मीना व उनके पति कोरोना वॉरियर्स के तौर पर उभरकर सामने आए हैं।