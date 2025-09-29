Muhana Mandi : हरी मिर्ची, ​शिमला मिर्च और टमाटर फिर हो रहे महंगे, आलू-प्याज और लहसुन में गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम गर्म दिखाई ​दिए। आज थोक में आलू-प्याज और लहसुन तीनों के दामों गिरावट देखी गई। आज मंडी में आलू 7 से 12 रुपए तो प्याज 8 से 16 रुपए और लहसुन के दाम 15 से 60 रुपए के बीच बोले गए। दूसरी ओर आज मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज हरी मिर्ची फिर से चढ़ती हुई दिखाई दी। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दाम 30 से 50 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा ​शिमला मिर्च आज भी महंगी बिकी। आज मंडी में ​​शिमला मिर्च के दाम 60 से 62 रुपए के बीच रहे। वहीं टमाटर के दाम भी आज 18 से 30 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा अन्य स​ब्जियां फूल गोभी, पत्ता गोभी, ​भिंडी, बैंगन, कद्दू, तुरई व अरबी के दाम आज यथावत रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।