Muhana Mandi : हरी मिर्ची, ​शिमला मिर्च और टमाटर फिर हो रहे महंगे, आलू-प्याज और लहसुन में गिरावट

- मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम गर्म दिखाई दिए। आज थोक में आलू-प्याज और लहसुन तीनों के दामों गिरावट देखी गई। आज मंडी में आलू 7 से 12 रुपए तो प्याज 8 से 16 रुपए और लहसुन के दाम 15 से 60 रुपए के बीच बोले गए। दूसरी ओर आज मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज हरी मिर्ची फिर से चढ़ती हुई दिखाई दी। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दाम 30 से 50 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा शिमला मिर्च आज भी महंगी बिकी। आज मंडी में शिमला मिर्च के दाम 60 से 62 रुपए के बीच रहे। वहीं टमाटर के दाम भी आज 18 से 30 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा अन्य सब्जियां फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, बैंगन, कद्दू, तुरई व अरबी के दाम आज यथावत रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 18 रुपए 30
मिर्ची 30 से 35 रुपए
बारीक मिर्च 45 से 50 रुपए
फूल गोभी 25 से 40 रुपए
पत्ता गोभी 18 से 22 रुपए
करेला 25 से 30 रुपए
शिमला मिर्च 60 से 62 रुपए
नींबू 25 से 30 रुपए
लोकी 10 से 16 रुपए
भिंडी 25 से 30 रुपए
अदरक 40 से 70 रुपए
ग्वार फली 45 से 80 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 10 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 20 से 34 रुपए
तुरई 15 से 20 रुपए
अरबी 15 से 16 रुपए
टिंडा 40 से 60 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
आलू-प्याज हो रहे सस्ते
आलू 7 से 12 रुपए
प्याज लोकल एमपी 8 से 12 रुपए
प्याज नासिक पुराना 13 से 15 रुपए
प्याज नासिक नया 14 से 16 रुपए
लहसुन 15 से 60 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
