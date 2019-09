पहले युवक का सिर कुचला, फिर चाकू से गला रेत हत्या

murdar in jaipur : जयपुर। हरमाडा थाना ( harmara thana ) इलाके में देर रात किसी ने एक मजदूर का पहले पत्थर से सिर कुचल दिया और फिर उसका चाकू से गला कर कर निर्मम हत्या ( murdar )कर दी। इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक किराए का ( crime in jaipur )कमरा लेकर सीकर रोड पर रहता था।

पुलिस के अनुसार आज सुबह सीकर रोड पर स्थित नाथू साइकिल वाले की गली में एक मजदूर का शव कमरें में लहुलुहान हालत ( murdar in jaipur city )में पड़ा मिला। युवक का शव फर्श पर पड़ा हुआ था। सूचना पर मौके पर पहुंच कर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवाया।

मौके पर पहुंच कर एफएसएल व डॉग स्कवायड़ टीम ने साक्ष्य जुटाए। हत्या ( murdar ) के पीछे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। घटना स्थल पर फर्श पर काफी खून फैला हुआ मिला है। कमरें का सामान भी बिखरा हुआ है। घटना की जानकारी आज सुबह लोगों के कमरे के बाहर खून बहता देखकर लगी।

इस पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस आस-पास के लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं उसके साथ काम करने वाले लोगों की भी जानकारी जुटा रही है। बताया जा रहा है कि रात को सोनू से अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी की थी। पुलिस को घटना स्थल पर खून से सना एक पत्थर भी मिला है। पुलिस मामले में हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद करने का प्रयास कर रही है।

थानाधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि मृतक की पहचान २५ वर्षीय सोनू के रूप में हुई है। मृतक यहां पर किराए से रहकर एक एक्सपोर्ट कम्पनी में प्रेस का काम करता है। युवक का पहले पत्थर से सिर फोड़ा गया है और फिर चाकू से गला काट दिया गया। सोनू यहां पर अकेला ही रहता था। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश भी हो सकती है। इस मामले में एक्सपोर्ट कम्पनी कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच जारी है।