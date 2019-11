जयपुर में दो नगर निगम बनाने पर हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब

Rajasthan Highcourt हाईकोर्ट ने जयपुर में (Bifurcation of Jaipur nage nigam in Two ) दो नगर निगम बनाए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर राज्य निर्वाचन आयोग से (Reply) जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह अंतरिम आदेश सतीश शर्मा की याचिका पर दिए हैं।