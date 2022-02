Nandghar scheme: 7 सालों से 13 जिलों में सिमटी थी नंदघर योजना

Nandghar scheme:

— अब हर जिले में आंगनबाड़ी केंद्र होंगे विकसित

— केंद्रों को मिला भामाशाहों का साथ

— 25 हजार आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे नंदघर

Nandghar scheme: राज्य में साल 2015 में शुरू की गई नंदघर योजना अब जाकर धरातल पर आने की उम्मीद बंधी है। महिला एवं बाल विकास विभाग और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के एमओयू के तहत अब 25 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में नंदघर डवलप किए जाएंगे। इससे पहले 11 मई 2015 पूर्व महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री अनिता भदेल ने पाली से ‘नन्द घर योजना’ का शुभारम्भ किया था। इस योजना के तहत प्रदेश में सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में भामाशाहों के सहयोग से नंदघर बनाए जाने थे। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायि काओं को भामाशाहों को योजना से जोड़ने के लिए टारगेट भी दिए गए थे, लेकिन सहयोग ना मिलने से यह योजना आगे नहीं चल पाई और नंदघर विकसित नहीं हो पाए। सात सालों में सिर्फ 13 जिलाें में 1300 नंदघर शुरू हो पाए। अब नए एमओयू होने के बाद जल्द ही 25 हजार अन्य केंद्रों में नंदघर की सेवाएं महिलाओं और बच्चों को मिलने लगेंगी।

Nandghar scheme was confined to 13 districts for 7 years