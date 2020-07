चिकित्सा मंत्री ने डॉक्टर्स डे पर दी शुभकामनाएं, कहा इस साल की थीम ‘कोविड-19 की मृत्यु दर कम करना

National doctors day : जयपुर -चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने ‘नेशनल डॉक्टर्स डे‘ के मौके पर प्रदेश के सभी डॉक्टर्स को बधाई और शुभकामनाएं दी है। ( dr raghu sharma) उन्होंने कहा कि आज का खास दिन उन तमाम डॉक्टर्स को समर्पित है, ( national doctors day 2020 ) जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे इंसानों का न सिर्फ इलाज करते हैं, बल्कि एक नया जीवन भी प्रदान करते हैं।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि डॉक्टर्स को धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी निभाकर हर परिस्थिति में बेहतर इलाज प्रदान कर अपना फर्ज निभाते हैं। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही एक जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि आज ही के दिन भारत के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधानचंद्र रॉय का जन्म हुआ था और उनकी पुण्यतिथि भी है। उनको सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि श्री रॉय ने चिकित्सा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। वर्ष 1961 में उन्हें सर्वाच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। उन्हीं की याद में तत्कालीन 1991 में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाने का ऐलान किया था। पिछले साल डॉक्टर दिवस की थीम ‘डॉक्टरों के प्रति हिंसा को लेकर जीरो सहनशीलता‘ (Zero Tolerance To Violence Against Doctors And Clinical Stablishment) रखी गई थी। जबकी इस साल की थीम ‘कोविड-19 की मृत्यु दर कम करना‘ है।