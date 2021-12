World Health And Wellness Festival:

वर्ल्ड हैल्‍थ एंड वेलनेस फेस्टिवल का आगाज

पहले दिन युवाओं की मेंटल हैल्थ पर हुई बात

World Health And Wellness Festival: तीन दिवसीय वर्ल्ड हैल्‍थ एंड वेलनेस फेस्टिवल का आगाज शुक्रवार दोपहर 2 बजे से जयपुर में हुआ। एचएच आचार्य लोकेश मुनि, अनु कपूर, मिकी मेहता और पं सुरेश मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया। अभिनेता, गायक अन्नू कपूर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। इस मौके पर आचार्य डॉ. लोकेश मुनी ने होलिस्टिक वेलबीइंग के महत्‍व और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्‍यात्मिक वेलबीइंग को समान महत्‍व दिए जाने को कहा। उन्होंने कहा कि इस महामारी के बाद के समय में हेल्‍थ और वेलबीइंग की दिशा में आम लोगों को जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि अब मानसिक और शरीर से जुड़ी बीमारियों में वृद्धि देखी गई है। वेलबीइंग का मतलब बस फीजिकल हेल्‍थ नहीं होता है बल्कि इसमें मानसिक और व्‍यवहार भी शामिल होता है।

