नीट काउंसलिंग में फिर गड़बड़ी

NEET: Counseling Following a Court Order but Same Problem न्यायालय के आदेश के बाद Saturday को Sawai Mansingh Medical College में फिर से NEET की Counseling शुरू हुई। इस काउंसलिंग में भी वहीं पुरानी गलतियां सामने आई, जिसके चलते इसे कुछ दिनों के लिए Court ने रोक दिया था। काउंसलिंग का Fresh Mop Up चरण Saturday को शुरू हुआ जो देर रात तक जारी रहा। Sunday को फिर से काउंसलिंग शुरू हुई। नीट यूजी पीजी Medical and Dental Counseling Board की ओर से फ्रेश मॉप अप चरण रविवार को जारी रहा। इस काउंसलिंग में 15 अगस्त तक Registered Students शामिल किया जा रहा है।