राजस्थान में अपराध का नया रिकॉर्ड, एक साल में सवा दो लाख से ज्यादा अपराध दर्ज

New crime record in Rajasthan, more than 2.5 lakh crimes registered in a year...प्रदेश में इस साल जनवरी से इस साल नवम्बर तक दो लाख से ज्यादा अपराध दर्ज हो चुके हैं। पुलिस मुख्यालय के अनुसार ग्यारह महीनों में दो लाख पंद्रह हजार सात सौ से भी ज्यादा अपराध प्रदेश पुलिस के थानों में अनुसंधान में आ चुके हैं।