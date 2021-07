पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देगी नई इको टूरिज्म पॉलिसी: वन राज्य मंत्री

जयपुर, 8 जुलाई



वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई (Minister of State for Forest and Environment Sukhram Vishnoi) ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा है कि नई इको टूरिज्म पॉलिसी प्रदेश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में सहायक होगी। उनका कहना है कि इको टूरिज्म (eco tourism) को प्रोत्साहित कर न सिर्फ पर्यटन उद्योग को बढ़ाया जा सकता है बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही प्रदेश की जैव विविधता, वन और वन्य जीव संरक्षण में भी प्रदेशवासियों की सहभागिता को सुनिश्चित होगी।

विश्नोई ने कहा कि पिछले वर्षों में और इको टूरिज्म परिदृश्य में व्यापक बदलाव आने की वजह से नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। इको टूरिज्म क्षेत्र में किए गए सीमित कार्यों के उत्साहवर्धक परिणाम भी सामने आए हैं। इन्ही को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में नई इको टूरिज्म पॉलिसी.2021 को और भी अधिक प्रभावी बनाकर जारी किया जा रहा है। नई नीति में ट्रैकिंग, बर्ड वाचिंग, हाइकिंग, बोटिंग ओवर नाइट कैंपिंग, सफारी, साईकिलिंग सहित पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संरक्षण के अनुकूल सभी प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया इस नीति को राजस्थान राज्य पर्यटन नीति से समन्वय रखते हुए अगले 10 वर्षों के लिए तैयार किया गया है।

