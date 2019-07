राजस्थान के जिलों को बड़ी सौगात, पूरे राज्य में खोले जाएंगे 32 नये सरकारी कॉलेज

राजस्थान के जिलों को बड़ी सौगात, पूरे राज्य में खोले जाएंगे 32 नये सरकारी कॉलेज

New Government Colleges in Rajasthan : CM Ashok Gehlot ने की विधानसभा ( Rajasthan Vidhan Sabha ) में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्य घोषणा 'राजस्थान में नए सरकारी कॉलेज' खोले जाने की रही। प्रदेश के जिलों में 25 नये सरकारी कॉलेज ( List of Government College in Rajasthan ) खोले जाएंगे।