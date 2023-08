इंजीनियर, अकाउंट्स सहित 450 पदों पर निकली भर्ती, 21 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

जयपुरPublished: Aug 10, 2023 07:49:06 pm Submitted by: जमील खान

New India Assurance Co. Ltd Recruitment : न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, लीगल, अकाउंट्स, हेल्थ, आईटी विशेषज्ञ और जनरलिस्ट पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के जरिएि कुल 450 पदों को भरा जाएगा।

