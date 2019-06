Lok Sabha Speaker बनने के बाद Om Birla का पहला संबोधन, यहां देखें उद्बोधन की 10 बड़ी बातें

जयपुर/ नई दिल्ली।

राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला ( Rajasthan Kota BJP MP Om Birla ) ने 17वीं लोकसभा ( 17th Lok Sabha ) का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद हर सदस्य का संरक्षण करने और उनके बुनियादी सवालों को उठाने का पूरा अवसर दिए जाने का भरोसा दिलाया। बिरला ने लोकसभा अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन होने के बाद उनके सम्मान में विभिन्न दलों के नेताओं के सम्बोधन पर धन्यवाद ज्ञापन करते हुए ये बात कही।

नए लोकसभा अध्यक्ष के उद्बोधन की 10 बड़ी बातें

- 'हर दल के सदस्यों का संरक्षण होगा और उन्हें उनके बुनियादी सवालों को उठाने का पूरा अवसर दिया जाएगा।'



- 'हाल ही में संपन्न लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को देशवासियों से बड़े उल्लास एवं उमंग से मनाया है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति बहुत सी चुनौतियां हैं तो अपेक्षाएं भी बहुत हैं।'



- 'लोकतंत्र के इस मंदिर में हम लाखों मतदाताओं का भरोसा एवं विश्वास अर्जित करके आते हैं। देश की जनता को भरोसा होता है कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति की भी आवाज को यहां उठाएंगे।'

- 'सभी दलों के नेताओं ने जैसी अपेक्षा व्यक्त की है कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर की सर्वोच्च पीठ निष्पक्ष होनी भी चाहिए और दिखनी भी चाहिए।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश संख्या बल के सहारे नहीं बल्कि सबको विश्वास में लेकर चलता है। निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से ही विश्वास मजबूत होता है।'



- 'चुनाव में मतदाताओं ने उत्साह एवं उमंग से तपती धूप में घंटो कतारों में खड़े होकर हमको चुना है। पिछली सरकार जनता की अपेक्षाओं पर उसके भरोसे पर खरी उतरी तो उसे इस बार अधिक संख्याबल के साथ जनता ने यहां भेजा है। इससे सरकार पर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है। जितना जनता का भरोसा है, उतनी ही जवाबदेही भी होनी चाहिए।'

Congratulations to Shri @ombirlakota Ji on being unanimously elected the Speaker of the Lok Sabha. He has been associated with public life since his student days and has worked compassionately for the poor and downtrodden.



My best wishes to him for the tenure ahead. pic.twitter.com/NBeZxqO9GV