जयपुर। New Motor Vehicle Act In Rajasthan: केंद्र ने नया मोटर व्हीकल एक्ट एक सितंबर से लागू कर दिया है। राजस्थान में एक्ट पर अभी समीक्षा जारी है। जल्द ही कुछ जुर्मानों में संसोधन के बाद एक्ट को लागू कर दिया जाएगा। एक्ट में भारी जुर्मानों का डर ( New Motor Vehicle Act Penalties ) लोगों को सता रहा है। यही कारण है कि जयपुर में पिछले सात दिनों में यातायात नियमों की पालना में जागरूकता देखने को मिली है। सबसे ज्यादा असर हेलमेट बिक्री पर हुआ है। बिना हेलमेट लगने वाली एक हजार रुपए जुर्माना राशि से बचने के लिए लोग आईएसआई मार्क का हेलमेट खरीद रहे हैं।

इससे पहले अगस्त तक शहर के 470 बड़े हेलमेट हॉलसेलर 55 लाख रुपए प्रतिदिन हेलमेट बेच रहे थे, जो बढक़र अब 1.25 करोड़ रुपए प्रतिदिन तक हो गया है। वहीं, दूसरा असर आरटीओ में नजर आ रहा है। पिछले 10 दिन से लाइसेंस लेने वालों के आवेदकों की संख्या बढ़ गई है। अभी चार हजार लोग लाइसेंस लेने के लिए कतार में हैं। तीसरा असर ट्रैफिक नियमों के जुर्माने पर देखने को मिल रहा है। अगस्त की तुलना में एक से 6 सितंबर तक यातायात नियमों की उल्लंघन करने वालों की संख्या आधी रह गई है। वहीं रात के समय शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की संख्या में भी कमी आई है।



लाइसेंस: 20 दिन बाद आएगा नंबर आरटीओ में बढ़ी वेटिंग

एक्ट लागू होने पहले ही आरटीओ में लाइसेंस के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। आलम है कि 10 दिन से लाइसेंस लेने वालों की संख्या बढ़ गई है। फिलहाल चार हजार लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन कर रखा है। इसके अलावा लाइसेंस में संशोधन कराने वाले आवेदक भी हैं। स्थाई लाइसेंस लेने के लिए अब लर्निंग लाइसेंस की अवधि पूरा होने के बाद 25 दिन बाद का समय दिया जा रहा है। पैरेंट्स भी बच्चों के लर्निंग लाइसेंस बनवाने पहुंचे।

शनिवार को भी लाइसेंस बनेंगे

मोटर व्हीकल एक्ट का असर कह सकते हैं। लाइसेंस लेने वालों की संख्या बढ़ गई है। लोगों को समस्या हुई तो हम शनिवार को भी लाइसेंस बनाने की व्यवस्था शुरू कर देंगे।

- राजेन्द्र वर्मा, आरटीओ जयपुर

हेलमेट: बिक्री बढ़ी तो हेलमेट के दाम भी बढ़ गए

राजस्थान में मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं हुआ है। नए एक्ट में बिना हेलमेट एक हजार रुपए का जुर्माना है। प्रदेश में एक्ट लागू होने का हेलमेट कंपनियां भी इंतजार कर रही हैं। हेलमेट की कीमतों में भी उछाल आया है। तीस दिन बाद कंपनियां हेलमेट की डिलीवरी कर पा रही है। हेलमेट के दाम 150-200 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं। प्रदेश के अन्य शहरों में भी ३० फीसदी तक बिक्री बढ़ी है। इसके अलावा लोग आईएसआई मार्क के हेलमेट खरीद रहे हैं।



आईएसआई मार्क के हेलमेट खरीद रहे

पिछले सात दिन से हेलमेट के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। आई एस आई मार्क के हेलमेट खरीदने वाले बढ़े हैं। एक हजार जुर्माना देने से अच्छा एक बार में ही कंपनी का हेलमेट खरीद लें।

- सुदामा गुप्ता, हेलमेट होलसेलर, गांधी नगर मोड



हेलमेट और ओवरस्पीड के जुर्माने आधे हो गए

नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने की कवायद ही चल रही है। इस बीच लोग यातायात नियमों की पालना करने लगे हैं। इसका असर जुर्मानों की संख्या में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा कमी हेलमेट और ओवरस्पीड के चालानों में आ रही है। एक से 6 अगस्त तक जितने जुर्माने काटे गए, उससे आधे जुर्माने एक से छह सितंबर तक हुए हैं। इसके अलावा सीट बैल्ट, शराब पीकर वाहन चलाना और रेड लाइट के जुर्मानों में भी कमी देखने को मिल रही है।



लोग भारी जुर्माने से नहीं डरें, बस नियमों की पालना करें। पिछले दिनों से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। एक्ट का भी असर देखा जा रहा है। लोग हेलमेट और सीट बैल्ट ज्यादा लगा रहे हैं।

- राहुल प्रकाश, डीसीपी ट्रैफिक जयपुर



