नए दलों को एक माह में करवाना होगा पंजीकरण

नए राजनीतिक दलों ( New Political Parties ) को स्थापना के 30 दिन के भीतर ( With in 30 Days from installation ) पंजीकरण के लिए ( Registration Needed ) चुनाव आयोग ( Election Commission ) के सामने आवेदन करना होगा। ( JaipurNews )