राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: निकल चुकीं भर्तियों में भी आरक्षण के लिए नए पद बढ़ाएगी सरकार

New Posts for Reservation in Recruitments : गुर्जर नेताओं से CM Ashok Gehlot की मुलाकात के बाद सरकार ने यह निर्णय किया। दोनों वर्गों को आरक्षण का लाभ देने के लिए कार्मिक विभाग ने राज्य के लोकसेवा आयोग ( Public Service Commission ) और कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देशित कर दिया है...