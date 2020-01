नए साल के जश्न के दौरान बदमाशों की इस करतूत से उड़ गए परिवार के होश

chori in two house : जयपुर। शहर में चोर दो सूने ( chor )मकानों के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात व नकदी ले गए। घटना के समय पीडि़त परिवार नए साल का जश्न ( New year celebration )मनाने गया हुआ था। पीछे से चोरों ने मकानों को अपना निशाना ( chori )बना डाला। जयपुर शहर में रोजाना करीब आधा दर्जन मकान व दुकान में चोरी के मामले सामने आते है। ( crime news )

विशेष बात यह है कि चोरी की इन घटनाओं में पुलिस की सफलता का प्रतिशत शून्य बराबर होता है। कमिश्नरेट पुलिस की बात की जाएं तो शहर पुलिस मकान—दुकान चोरी की वारदातों को रोकने व वारदात के बाद अपराधियों को पकड़ने का प्रयास ही नहीं करती । यहीं वजह है कि शहर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। ( rajasthan news )

जवाहर सर्किल थाना इलाके में चोर सूने मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात व नकदी छीनकर ले गए।

पुलिस के अनुसार सिद्धार्थ नगर निवासी भरत लाल ने मामला दर्ज करवाया कि वह परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाने गया था। अलसुबह वापस आया तो मकान का ताला टूटा मिला। इस पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंच कर पुलिस ने मौके से साक्ष्य लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना का पता ( jaipur police )पीडि़त को सुबह करीब चार बजे घर लौटने पर लगा। चोर मकान से सोने चांदी के जेवरात , नकदी व अन्य सामान ले गए। ( Rajasthan Police )

दूसरी घटना में तिलक नगर निवासी दयाप्रकाश ने मामला दर्ज करवाया वह नए साल के जश्न के लिए परिवार के साथ बाहर गया था वापस लौटा तो मकान का ताला टूटा मिला और अलमारी व कमरों का सामान बिखरा हुआ था। चोर मकान से सोने चांदी के जेवरात व नकदी ले गए। मौके पर पहुंच कर पुलिस ने साक्ष्य लेकर जांच शुरू कर दी है। इन मामलों में पुलिस घटना स्थल व उसके आस—पास लगे सीसीटीवी कैमरों की ( cctv footage )फुटेज देख रही है। हालाकि चोरी के मामलों में पुलिस पूरी तरह से खानापूर्ति करती है।