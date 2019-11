Nile dam Dispute : नील नदी बांध मुद्दे पर नए चरण की वार्ता

Nile dam Dispute : मिस्र के जल संसाधन मंत्रालय ने कहा कि मिस्र विवादित ग्रांड इथोपियन रीइंसेंस डैम (जर्ड) पर वार्ता बहाल करने के लिए 2-3 दिसंबर को अगले चरण की वार्ता की मेजबानी करेगा। The three African nations have said they will continue trying to resolve a conflict over plans for a massive Ethiopian-run dam along the Nile river.