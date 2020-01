निर्भया के दरिंदों की परिजनों से अंतिम मुलाकात 20 को

जैसे जैसे (Nirbhaya) निर्भया के (Four convicts) चारों दोषियों को (Date of Hanging) मौत की सजा देने की तारीख नजदीक आती जा रही है (Tihar Jail) तिहाड जेल में गतिविधियां तेज हो गई हैं। चारों को फांसी पर लटकाने की प्रैक्टिस की जा रही है और अंतिम बार चारों के परिजनों की उनसे मुलाकात की तैयारी भी हो रही है।

जयपुर

जैसे जैसे (Nirbhaya) निर्भया के (Four convicts) चारों दोषियों को (Date of Hanging) मौत की सजा देने की तारीख नजदीक आती जा रही है (Tihar Jail) तिहाड जेल में गतिविधियां तेज हो गई हैं। जेल में चारों को फांसी पर लटकाने की प्रैक्टिस की जा रही है और अब (Last Time) अंतिम बार चारों के (Family )परिजनों की उनसे (Meeting ) मुलाकात की तैयारी भी हो रही है।

20 जनवरी को होगी आखिरी मुलाकात...

निर्भया के चारों दोषियों को 22 जनवरी को तिहाड़ जेल में फांसी दी जानी है और तिहाड़ जेल प्रशासन दोषियों की उनके परिजनों से आखिरी मुलाकात की तारीख तय करने की प्रक्रिया में है। जेल सूत्रों का कहना है कि संभवत चारों दोषी आखिरी बार 20 जनवरी को अपने परिजनों से मिल सकेंगे। सामान्य तौर पर सप्ताह में दो बार ही परिजन जेल में बंद कैदियों से मिल सकते हैं और शनिवार और रविवार को कैदियों से मुलाकात नहीं कराई जाती है। इस कारण कैदियों से मुलाकात सोमवार से शुक्रवार तक ही की जा सकती है। इसी क्रम में पिछले काफी समय से परिजन चारों दोषियों से मिलते रहे हैं। दोषी अक्षय के परिजन दूर रहते हैं इसलिए उनका आना-जाना कम होता है। हालांकि बीते सप्ताह ही अक्षय और मुकेश के परिजन इनसे मिलने आए थे। इस दौरान दोनों ही दोषी अपने परिजनों से लिपटकर रो पड़े।

24 घंटे हो रही निगरानी...

जेल प्रशासन चारों पर कड़ी नजर रख रहा है और एहतियातन इन्हें छह सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है और इनकी हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। चारों दोषियों की बातचीत पर भी नजर रखी जा रही है।

दो बार हैल्थ चैकअप...

डीजी तिहाड़ के अनुसार फांसी के लिए जेल मैन्युअल के हिसाब से पूरी तैयारी की जा रही है। दोषियों का हर 24 घंटे के अंतराल पर दो बार नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। जेल अधिकारी चारों के व्यवहार,बातचीत और सोचने -समझने के तौर-तरीकों पर भी नजर रख रहे हैं। विशेषकर स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। तिहाड़ प्रशासन अपने स्तर पर परिसर में स्वास्थ्य जांच करवाने के साथ ही सरकारी अस्पताल में भी जांच करवाता है।

जेल नंबर तीन में होगी फांसी...

तिहाड़ की जेल नंबर-तीन में चारों दोषियों को फांसी देने की तैयारी की जा रही है। यह वही जेल है जहां संसद हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरु को भी रखा गया था। फांसी की कोठी से सटे हुए 16 हाई रिस्क सेल हैं। इसी से सटी हुई करीब 50 स्क्वायर मीटर जगह में फांसी की कोठी बनाई गई है। इसके गेट पर हरदम ताला लगा रहता है। यहां गेट से अंदर घुसते ही बाईं तरफ फांसी का तख्ता है और फांसी देने वाले प्लेटफॉर्म के नीचे एक बेसमेंट है और बेसमेंट में जाने के लिए करीब 20 सीढ़ियां हैं। इनसे नीचे उतरकर फांसी पर लटकाए गए कैदी को बाहर निकाला जाता है।