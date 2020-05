ना बैण्ड, ना बाजा औऱ बंध गए विवाह के बंधन में,मास्क लगाके सादगी से शादी

जयपुर. ना बैण्ड, ना बाजा और ना ही किसी प्रकार का दिखावा। (No bond, no band and no bond in marriage) सादगी से परिजनों की मौजूदगी में मास्क लगाके शादी के बंधन में बंधे।