2023: एक अप्रेल से सड़क पर नहीं चलेगा 15 साल पुराना कोई भी सरकारी वाहन

जयपुर. राज्य में 1 अप्रेल से 15 साल पुराना कोई भी सरकारी वाहन सड़क पर नहीं चलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल ही अधिसूचना जारी कर केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को संचालन पर रोक लगाई है। ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद्द कर स्क्रैप कर दिया जाएगा। राज्य में वाहनों को चलन से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

