दो दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली,बालिका का अपहरण करने वालों का नहीं लगा सुराग

जयपुर.प्रतापनगर इलाके में कुम्भा मार्ग स्थित नारायण अस्पताल के (No kidnapping of those kidnapping girl) पास से एक बालिका के अपहरण के मामले में दो दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है।