नई शुरुआत, प्रदेश के कॉलेजों में अब पहली तारीख को होने जा रहा है कुछ ऐसा

No Vehicle Day in Rajasthan राज्य में सडक़ सुरक्षा, वायु प्रदूषण में कमी और सार्वजनिक परिवहन सेवा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब प्रदेशभर के कॉलेजों में भी परिवहन विभाग ( Rajasthan Transport Department ) की तर्ज पर ‘नो व्हीकल डे’ ( No Vehicle Day ) मनाया जाएगा...