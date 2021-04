आठ साल से नहीं हुई शारीरिक शिक्षक पद पर भर्ती

जयपुर, 13 अप्रेल

शारीरिक शिक्षक अनुदेशक ग्रेड प्रथम, द्वितीय और तृतीय के रिक्त पदों पर भर्ती निकलवाने की मांग लगातार तेज होने लगी है। इसी मांग को लेकर राजधानी जयपुर में बड़ी संख्या में बेरोजगार जुटे। इन बीपीएड योग्यताधारी बेरोजगारों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द शारीरिक शिक्षकों (Physical teachers) के पदों पर भर्ती निकाली जाए। बेरोजगारों का कहना है कि भर्ती की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को कई बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है। साथ ही रिक्त पदों की पूरी स्थिति से भी वाकिफ करवा दिया गया है।

2013 के बाद से नहीं निकली भर्ती

इन बेरोजगार युवाओं ने कहा कि शारीरिक ग्रेड द्वितीय की भर्ती साल 2013 के बाद से आज तक एक बार भी नहीं निकाली गई है, जिसके चलते स्कूलों में लगातार शारीरिक शिक्षकों के पद रिक्त होते जा रहे हैं और बीपीएड योग्यताधारी मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। ऐसे में अब सरकार को जल्द से जल्द शाीरिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकाली चाहिए। वहीं, शारीरिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि शारीरिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती की मांग आज से नहीं लम्बे समय से की जा रही है। ऐसे में जल्द से जल्द भर्ती विज्ञप्ति निकालकर बेरोजगारों को राहत देनी चाहिए। इन युवाओं ने कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र भर्ती नहीं निकाली तो उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर होना होगा



नई शिक्षा नीति में अनिवार्य है शारीरिक शिक्षा

गौरतलब है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने 43 हजार शिक्षकों की भर्ती किए जाने की घोषणा की थी। इनमें 33000 पदों पर सामान्य शिक्षक और व्याख्याता श्रेणी की भती रीट के माध्यम से होगी जबकि शेष पदों पर कम्प्यूटर शिक्षक की भर्ती की जानी है। ऐसे में अब बीपीएड योग्यताधारी युवाओं के हाथ केवल निराशा ही लगी है क्योंकि सरकार ने उनके लिए भर्ती प्रक्रिया ही नहीं निकाली। वह भी उस स्थिति में जबकि नई शिक्षा नीति में हर स्कूल में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है।

शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों की स्थिति (शाला दर्पण के मुताबिक)

PTI First Grade:

स्वीकृत पद 285

कार्यरत पद 56

रिक्त पद 229

PTI Second Grade

स्वीकृत पद 4268

कार्यरत पद 2426

रिक्त पद 1842

PTI Third Grade

स्वीकृत 19150

कार्यरत 14918

रिक्त पद 4232

कुल स्वीकृत पद : 23703, कार्यरत पद 17400 रिक्त पद 6303