Chrome Browser पर नोटिफिकेशंस नहीं करेंगे परेशान, नया फीचर देने जा रहा गूगल

गूगल पिछले काफी वक्त से यूजर्स का ब्राउजिंग एक्सपीरियंस खराब करने वाले नोटिफिकेशंस रिक्वेस्ट को हटाने की कोशिश कर

रहा था और अब यह फीचर यूजर्स को मिलने वाला है।

अगले क्रोम रिलीज में यूजर्स को नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट परेशान नहीं करेंगे। Chrome Version 80 के लिए गूगल एक सिंपल और स्मूद यूआई

पर काम कर रहा है, जो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में देखने को मिलेगा। इस यूआई के यूजर को मिलते ही सबसे पहले 'स्किप किया जा सकने वाला हेल्प

डायलॉग' दिखेगा, जो नए फीचर के बारे में यूजर्स को बताएगा। गूगल की ओर से एक ऑफिशल ब्लॉग पोस्ट में इसकी जानकारी दी गई है। गूगल ने लिखा,

'Chrome 80 में यूजर्स नए यूआई की सेटिंग्स में मैनुअली जाकर ऑप्ट-इन कर सकेंगे।'

ऐसे इनेबल होगा फीचर

ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है, 'नया सिंपल क्रोम यूआई रिलीज के बाद यूजर्स और डिवेलपर्स से मिले फीडबैक के आधार पर ऑटोमैटिक इनरोलमेंट और

नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट ब्लॉकिंग को इनेबल करेगा।' यूजर्स चाहें तो ऐसे प्रॉम्प्ट्स को मैनुअली बंद कर सकेंगे, या फिर इन्हें पूरी तरह डिसेबल किया जा सकेगा।

ऐसा करने के लिए सेटिंग्स> साइट सेटिंग्स> नोटिफिकेशंस में जाने के बाद आपको 'Sites can ask to send

notifications' टॉगल इनेबल करना होगा। वहीं, पूरी तरह डिसेबल करने के लिए 'Use quieter me' के सामने का बॉक्स

चेक होना चाहिए।

सभी यूजर्स को अपडेट

क्रोम ब्राउजर के इस फीचर को फिलहाल केनरी, डेव और बीटा चैनल्स पर रोल-आउट किया जा रहा है। Chrome 80 के फाइनल रिलीज में बाकी

यूजर्स को भी ये फीचर मिलेंगे। गूगल ने कहा, '2020 में हमारी योजना उन वेबसाइट्स के खिलाफ ऐक्शन लेने की भी है, जो वेब नोटिफिकेशंस की मदद से

ऐड, मैलवेयर या बाकी गैर-जरूरी मेसेज दिखाती हैं।' खास बात यह है कि नया सिस्टम यूजर के बिहेवियर को भी समझेगा। अगर आप उन लोगों में से हैं, जो

बार-बार वेबसाइट नोटिफिकेशंस बिना ओपन किए बंद कर देते हैं, तो क्वायट यूआई अपने आप ऐक्टिवेट हो जाएगा।