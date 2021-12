World Health And Wellness Festival: सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल वेलनेस भी जरूरी

World Health And Wellness Festival:

वर्ल्ड हैल्‍थ एंड वेलनेस फेस्टिवल का दूसरा दिन

World Health And Wellness Festival: सिर्फ फ़िज़िकल फिट होना नहीं है, आपकी मेंटल वेलनेस के साथ आपकी फाइनेंशियल वेलनेस भी जरूरी है। आपके काम करने के लिए एक मेंटली हेल्‍दी वर्क प्‍लेस भी होना चाहिए। यह चर्चा रही वर्ल्ड हैल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल के दूसरे दिन। यहां पर डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स किया जा सकता है और साथ ही कैंसर को किस तरह समय पर इलाज शुरू कर खत्‍म किया जा सकता है, जीवन में हास्‍य आपके स्‍वास्‍थ्‍य को बेहतर बनाता है, जैसी बातों के नाम यह दूसरा दिन रहा। यहां बड़ी संख्या में सुबह योग सत्र में लोग शामिल हुए। इसके बाद लूलू बरटन ने विम हॉफ सत्र की शुरूआत की, जिसमें उन्‍होंने प्रसिद्ध विम हॉफ विधि के बारे में बताया। इस सत्र में विम हॉफ विधि के तीन पिलर यानि कि ब्रीदिंग, कोल्‍ड थेरेपी और शरीर के साथ गहराई से जुड़ने में सहायता के लिए कमिटमेंट के बारे में बताया।

Not only physical, mental wellness is also important