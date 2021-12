Black Fungus In Rajasthan: कोरोना, ओमिक्रॉन के साथ अब ब्लैक फंगस का खतरा

Black Fungus In Rajasthan:

आरयूएचएस में भर्ती है दो ब्लैक फंगस मरीज

Black Fungus In Rajasthan: राज्य में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अभी राज्य में 537 मरीज ऐसे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन के बीच ब्लैक फंगस का खतरा भी एक बार फिर मंडराने लगा है। कल और आज में दो मरीज ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 69 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से अधिकतर विदेश से आए यात्री हैं। इनसे ओमिक्रॉन के फैलते संक्रमण के बाद भी विदेश यात्रा के लोगों की पर्याप्त ट्रेसिंग करने में प्रशासन गंभीरता नहीं दिखा रहा है। एक दिन पहले भी 23 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई, इनमें भी 4 विदेश से आए यात्री शामिल हैं। इनके सम्पर्क में आने वाले लोगों में भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। अब सबसे ज्यादा जरूरत विदेश से आने वाले यात्रियों की तुरंत स्क्रीनिंग और उन्हें आइसोलेट करना है, लेकिन अब भी सिर्फ उन्हीं को आइसोलेट किया जा रहा है, जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं।

With Corona, Omicron now at risk of black fungus