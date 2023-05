अब PDS Grain कोटे में मिलेगा ज्वार-बाजरा-रागी और मक्का

जयपुरPublished: May 12, 2023 06:44:52 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Now Jowar-Bajra-Ragi and Maize will be available in Food Quota : केंद्र खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को गेहूं-चावल के साथ मोटा अनाज भी देने की तैयारी में है।

