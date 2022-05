Rajasthan: अब मछली और चरागाह से वसूली करेगी पंचायत

आर्थिक तंगी का मसला बार-बार उठाती रहीं ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने एक कदम बढ़ाया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के तालाब और चरागाह में होने वाली प्राकृतिक उपज की नीलामी के अधिकार अब आवश्यक तौर पर ग्राम पंचायतों के पास रहेेंगे। इन संसाधनों के जरिए वे अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकेंगी। पंचायती राज सचिव नवीन जैन ने ग्राम पंचायतों के अधिकार के संबंध में इस आशय के आदेश जारी किए हैं।

