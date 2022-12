अब रेलवे घर तक पहुंचाएगा आपका पार्सल

जयपुरPublished: Dec 30, 2022 11:48:43 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

Now railway will deliver your parcel to home : रेलवे में पार्सल बुक करवाने या मंगवाने के लिए अब लोगों को रेलवे स्टेशन तक नहीं जाना होगा। कोटा रेल मंडल में पार्सल बुकिंग के साथ ही ट्रेकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। रेलवे और डाक सेवा विभाग मिलकर डोर-टू-डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना शुरू कर रहे हैं। योजना के तहत अब रेलवे पार्सल को लोगों के घरों या कार्यालय से लेगा और ड्रॉप भी करेगा। योजना के तहत कोटा से जयपुर के लिए पहली एक क्विंटल आयरन गुड्स की बुकिंग की।

