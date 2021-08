अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी पढ़ाई

जयपुर, 13 अगस्त

राज्य सरकार से एक सितंबर से स्कूल खोलने की स्वीकृति दे दी है। कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चे एक दिन छोड़कर एक दिन स्कूल आएंगे। मतलब एक दिन का गैप रखा जाएगा। 50 फीसदी स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल (covid protocol) की पालना करनी होगी। ऐसे में अब प्रदेश का शिक्षा विभाग भी इन स्टूडेंट्स की ऑफलाइन पढ़ाई के साथ ऑफलाइन स्टडी भी (Offline study along with offline studies of students) जारी रखेगा। स्कूलों में दोनों ही मोड में पढ़ाई होगी।

स्कूलों में होंगे स्मार्ट टीवी और बोर्ड

बैक टू स्कूल प्रोग्राम के तहत घोषित 470 करोड़ रुपए के बजट से यह काम होगा। राज्य के 13 हजार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट टीवी या स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे और शिक्षकों की ओर से तैयार किए गए वीडियो इन पर दिखाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अब तक शिक्षक तकरीबन आठ हजार वीडियो तैयार कर चुके हैं। स्कूल खुलने के बाद भी इन ऑनलाइन वीडियो के जरिए स्टूडेंट्स को स्टडी मैटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं शिक्षा विभाग में कक्षा 6 से बारहवीं तक का सिलेबस ऑनलाइन कर दिया है जबकि पहली से पांचवी के बच्चों का सिलेबस ऑनलाइन करने की तैयारी की जा रही है।

ई कक्षा कंटेंट अब अंग्रेजी में भी

इतना ही नहीं शिक्षा विभाग अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढऩे वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ऑनलाइन स्टडी मैटेरियल तैयार करवा रहा है। जिससे राज्य के 205 गवर्नमेंट महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढऩे वाले 73 हजार स्टूडेंट्स को फायदा मिल सकेगा। इसके साथ ही विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए भी साइन लैंग्वेज में ऑडियो.विजुअल कंटेंट भी तैयार करवाए जा रहे हैं।

स्कूल खोले जाने के सरकार के निर्णय लेने से पूर्व विभाग ने सप्ताह में दो दिन शुक्रवार और शनिवार को ऑनलाइन क्लास शुरू करने का निर्णय लिया था लेकिन अब जबकि एक सितंबर से स्कूल फिर से शुरू किए जा रहे हैं ऐसे में संभावना है कि नवीं से 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इन क्लासेज के दिन में बदलाव किया जाए लेकिन अन्य कक्षाओं के लिए सप्ताह में दो दिन शुक्रवार और शनिवार को ही ऑनलाइन क्लास संचालित की जाएगी। जिसमें संबंधित शिक्षक भी मौजूद रहेगा और ऑनलाइन वीडियो के जरिए स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा।

कोविड के कारण हुआ पढ़ाई में नवाचार

गौरतलब है कि कोविड के कारण लगे लॉकडाउन में बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए शिक्षा विभाग रेडियो, दूरदर्शन, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, स्माइल 1,2और 3 के साथ ही हवामहल, आओ घर में सीखे आदि कई कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है और उन्हें स्टडी मैटेरियल भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

इनका कहना है,

कोविड के कारण पढ़ाई के तरीकों में बदलाव हुआ है। हमारा प्रयास है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। इसके लिए हर स्कूलों में स्मार्ट टीवी और बोर्ड लगवाए जाने का काम कर रहे हैं। शिक्षकों से भी ई क्लास के लिए वीडियो बनवाए गए हैं। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां अब तक ऐसे 8 हजार से अधिक वीडियो बन चुके हैं। विभाग इनकी संख्या 15 हजार तक करने के लिए प्रयासरत है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में अधिक से अधिक सहूलियत मिल सके ।

सौरभ स्वामी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा