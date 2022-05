अब न चूड़ियां टूटेंगी, न ही पोंछा जाएगा सिंदूर

राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश। मध्यप्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़। सभी प्रदेशों के लिए महाराष्ट्र का एक गांव उदाहरण बनकर सामने आया है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले के एक गांव ने किसी महिला के पति की मौत के बाद अपनाई जाने वाली प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी गांव की कोई महिला अब पति की मौत के बाद न चूड़ियां तोड़ेगी, न माथे से सिंदूर पोंछेगी और न ही मंगलसूत्र हटाएगी।

Now the bangles will not break, nor will the vermilion be wiped