अब केला और गांजा के धागे से बन रहा कपड़ा

रूई के भावों में अभी भी तेजी बनी हुई है। दूसरी ओर रूई की कमी के कारण अब स्पिनिंग मिल अपने इनहाउस रिसर्च एवं डवलपमेन्ट के माध्यम से कई तरह के नए फाइबर विकसित कर उससे मिश्रित मिलांज यार्न बनाने लगी हैं। इस तरह के मिश्रित धागे का निर्यात भी होने लगा है। ऐसे धागों की मांग भी बढ़ने लगी है। इस तरह के नए प्रयोगों का देश-विदेश के फैशन बाजार ने स्वागत किया है। इस तरह के मिलांज यार्न साधारण यार्न के मुकाबले 20 से 25 फीसदी अधिक कीमत में निर्यात हो रहे हैं।

