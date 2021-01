अब आयोग आएगा आपके द्वार

केस एक

पिछले दिनों नागौर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद पता चला कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था। घटना सामने आते ही पुलिस सक्रिय हुई और चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपियों में लड़की का भाई भी शामिल था। पीड़ित लड़की की उम्र 14 वर्ष है और वह अविवाहित है। मामला तब सामने आया जब लड़की को लेकर परिवार वाले अजमेर के एक अस्पताल पहुंचे।

केस २

जोधपुर में 12 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया। पीडि़ता ने जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया और कहा कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आनन.फानन में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 12 साल की पीडि़ता कक्षा छह की छात्रा है।

यह सिर्फ दो उदाहरण मात्र हैं, नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पता तब चलता है कि जब लड़की गर्भवती हो जाती है। कई बार समाज में बदनामी के डर से मामलों को दबा भी दिया जाता है। प्रदेश में बच्चों के साथ लगातार बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं की रोकथाम, एेसे मामलों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अब माता पिता (Mother-Father) को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने का दायित्व राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Rajasthan State Commission for Protection of Child Right) ने उठाया है। आयोग (Commission) इसके लिए आयोग आपके द्वार अभियान (Abhiyaam aapke dwaar) की शुरुआत करने जा रहा है। अभियान के तहत आयोग माता पिता की समझाइश करेगा कि यदि वह काम पर जा रहे हैं तो अपने बच्चे को घर पर अकेला छोडऩे या किसी रिश्तेदार के पास छोडऩे की जगह आंगनबाड़ी केंद्रों या बाल केंद्रों पर छोड़े जिससे उनकी उचित देखभाल हो सकेगी और वह सुरक्षित भी रह सकेंगे। अभियान के तहत अभिभावकों को आयोग की ओर से बनाई गई कोमल मूवी (Komal Movie) भी दिखाई जाएगी। साथ ही राज्य के हर जिले में बालगृहों, आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालय, पुलिस थानों का औचक निरीक्षण कर बालक बालिकाओं से बातचीत कर उनके विचार जाने जाएंगे। इसके तहत राज्य में बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए जागरुकता पैदा की जाएगी। जागरुकता के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इनमें बच्चों उनके अभिभावक शिक्षक और आमजन को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पिछले दिनों हुई फुल कमीशन की बैठक में यह निर्णय लिया गया

समाप्त हो रहा बचपन

आपको बता दें कि आयोग का मानना है कि बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है लेकिन सभी मामले आज भी सामने नहीं आ पाते। खासतौर पर निम्नवर्ग, कमजोर तबके के लोग फिर भी इस प्रकार के केसेज को सामने लेकर आते हैं लेकिन मध्यम और उच्च वर्ग में भी बच्चों के साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं लेकिन अभिभावक समाज के डर, सोशल स्टेटस के कारण इन मामलों को सामने नहीं ला पाते और इन घटनाओं से हादसे के शिकार बच्चों का बचपन समाप्त हो रहा है। दुष्कर्म की घटनाएं केवल लड़कियों के साथ ही नहीं बल्कि लड़कों के साथ भी हो रही हैं।

इनका कहना है

आयोग प्रदेश में बढ़ रहे दुष्कर्म के मामलों को लेकर बेहद गंभीर है। कम उम्र के बच्चों के साथ एेसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और उन पर रोक लगाने के लिए अब हम आयोग आपके द्वार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं।

संगीता बेनीवाल,अध्यक्ष

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग