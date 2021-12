Medical Tourism: अब मेडिटूरिज्म विकसित करने की कवायद होगी तेज

Medical Tourism:

- नए साल में आयोजित होगी आयुष समिट

- आयुर्वेद के प्रचार से विदेशी मरीजों को बुलाया जाएगा राजस्थान

Medical Tourism: राज्य में अब मेडिटूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाने की कवायद तेज होगी। यही नहीं जयपुर में हो रहे अन्य फेस्टिवल की तर्ज पर अब नए साल में आयुष समिट भी आयोजित की जाएगी। इस आयुष समिट में आयुर्वेद के साथ ही होम्योपैथ और यूनानी पद्धति के विशेषज्ञों को इकट्रठा कर कोरोना काल के बाद के जीवन और बीमारियों में प्राचानी पद्धतियों के महत्व पर चर्चा की जाएगी। यही नहीं अन्य देशों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे और राज्य में इन पद्धतियों के साथ मेडिटूरिज्म की अन्य संभावनाओं का तलाशा जाएगा। हालांकि मेडिटूरिज्म को राज्य में बढ़ावा देने का दावा राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किया था, इसके लिए कई आयुर्वेद अस्पताल भी खोले गए लेकिन अब तक यह बड़े स्तर पर रफ्तार में नहीं आ पाया है। अब आयुष मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग को राज्य सरकार ने जिम्मेदारी दी है कि नए साल में नवाचारों के साथ इस मेडिटूरिज्म को शुरू किया जाए। इसी क्रम में अब राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में सिद्ध पद्धति को एक विषय के रूप में नए सत्र से जोड़ा जाएगा।

Now the effort to develop Medical tourism will be intensified