सख्ती पर सरकार, अपात्र व्यक्ति ने खाद्य सुरक्षा से नाम नहीं हटाया तो ब्याज सहित वसूली, मासिक वेतन से कटौती

Give Up Campaign In Rajasthan : अपात्र लाभार्थियों की होगी पहचान, सरकारी वेतन से कटेगा पैसा!। खाद्य सुरक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर एक्शन, नाम नहीं हटाया तो भुगतना होगा खामियाजा।