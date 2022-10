अब गिर रहा कोरोना का ग्राफ,लेकिन कोविड से हुई मौत ने डराया

राजस्थान में लगातार घट रहे कोरोना केस

जयपुर

भारत देश में अब कोरोना का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा हैं। लेकिन अभी भी कोविड से हो रही मौतें डरा रही है। देश के सभी राज्यों में लगातार कोरोना के केस में गिरावट आ रही है लेकिन कोरोना से अभी भी मौतें हो रही है। भारत में अभी भी करीब 35 हजार कोरोना के एक्टिव केस है।

Now the graph of Corona is falling, but the death of covid scared