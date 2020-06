कोरोना संकट में अब शिक्षक बनने की राह खुली

जयपुर

Diploma in Elementary Education : प्रारंभिक शिक्षक ( elementary teachers ) बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना संकट ( Corona crisis ) के सरकारी कामकाज अब फिर से पटरी पर आने लगे हैं। इस क्रम में शिक्षा विभाग ( Department of Education ) ने डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजूकेशन ( Diploma in Elementary Education ) यानि डीएलएड में प्रवेश के लिए होने वाली प्री-परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। राज्य की करीब 24 हजार सीटों पर दाखिले के लिए अभ्यर्थी 15 जून से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए परीक्षा शुल्क 17 जुलाई तक जमा करवाया जा सकेगा।



शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि द्विवर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम (डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एजूकेशन) में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं को प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के अवसर मिल सकेंगे। डीएलएड की परीक्षा प्रदेशभर में आगामी 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियों करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट www.predeled.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

पिछले साल 7 लाख से ज्यादा आवेदन

परीक्षा के समन्वयक शिव प्रसाद ने बताया कि प्री-डीएलड के लिए पिछले साल आयोजित परीक्षा के लिए राज्यभर से 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। पिछले साल 26 मई को यह परीक्षा हुई थी। परीक्षा के समन्वयक शिव प्रसाद ने बताया कि इस बार कोरोना संकट के चलते इस परीक्षा का आयोजन अब 30 अगस्त को करने का निर्णय लिया गया है।

पहले विवि स्तर पर होती थी परीक्षा

उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा पहले उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के स्तर पर आयोजित की जाती रही है। शिक्षा मंत्री डोटासरा की पहल से अब पिछले साल से इस परीक्षा का आयोजन अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राज्य स्तरीय कार्यालय, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं के द्वारा करवाया जा रहा है।