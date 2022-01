Omicron Update In Rajasthan: राज्य में अब 121 हुए ओमिक्रॉन मरीज

Omicron Update In Rajasthan: आज 52 और नए मरीजों की हुई पुष्टि

Omicron Update In Rajasthan: प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर को लगातार रफ्तार दे रहा है। हर दिन मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक कुल 121 ओमिक्रॉन पॉजिटिव की पुष्टि की जा चुकी है। इनमें से ही 52 ओमिक्रॉन पॉजिटिव आज ही मिले हैं। पुणे लैब से आई रिपोर्ट के मुताबिक इन मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। अकेले राजधानी जयपुर से 38 नए ओमिक्रॉन मरीज मिले हैं। अब सीएमएचओ जयपुर प्रथम और सैकंड कार्यालय की टीम अभी फील्ड में हैं और मरीजों को ट्रेस किया जा रहा है। इनमें से जो मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं या कोरोना संदिग्ध हैं, उन्हें आरयूएचएस के ओमिक्रॉन वार्ड में भर्ती करवाया जाएगा। वहीं कोरोना नेगेटिव हो चुके व्यक्तियों को घर में ही आइसोलेट किया जाएगा। वहीं अन्य जिलों के मरीजों को भी जिला अस्पतालों में बनाए गए ओमिक्रॉन वार्ड में भर्ती किया जाएगा।

Now there are 121 Omicron patients in the state