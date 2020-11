अब इन कर्मचारियों को मिल सकेंगी स्पेशल लीव

राज्य सरकार ( state government ) ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे हुए कर्मचारियों और हेल्थ केयर वकर्स के लिए स्पेशल अवकाश का प्रावधान ( provision for special leave for employees and health care workers ) किया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने परिपत्र जारी किया है।